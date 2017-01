FC Barcelona otsustas vallandada klubis kõrgel kohal töötanud suhtekorraldaja Pere Gratacosi, kuna mehe sõnavõtt klubi juhtkonnale ei meeldinud.

Hispaania jalgpalliliidu ja klubi vahelise suhtluse eest vastutavat üksust juhtinud Gratacos võttis sõna pärast Hispaania karikavõistluste loosi, kus Barcelona sai järgmiseks vastaseks Real Sociedadi.

"Lionel Messi on meie võistkonnas üks kõige tähtsamaid mängijaid, kuid meie edu ei tulene ainult temast. Ta ei oleks nii hea, kui tal ei oleks ümber Andres Iniestat, Neymari ja teisi, kuid Messi on siiski parim," sõnas Gratacos.

Vaid paar tundi hiljem tegi Barcelona klubi avalduse, kus teatas, et Gratacos on oma kohalt vabastatud, sest esines avalikult isikliku arvamusega, mis ei ühti klubi seisukohaga.

58-aastane Gratacos klubist aga päriselt siiski ei lahku - mees jätkab tööd klubi noorteakadeemia juures.