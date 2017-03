FC Barcelona jalgpalliklubi peatreener Luis Enrique teatas, et lahkub hooaja lõpus lepingu lõppedes ametist.

Enrique tegi otsuse teatavaks kolmapäeval pärast 6:1 võiduga lõppenud mängu Sporting Gijoni vastu.

Oma esimesel hooajal Barcelona kolme trofeeni vedanud Enrique on tänavu langenud kõva kriitika osaliseks. Esitused on kõikuvad ning meeskonna suurim staar Lionel Messi mängib silmnähtavalt tujutult. Läbi ähvardab saada ka Meistrite liiga hooaeg, kus Barcelona kaotas kaheksandikfinaali avamängus Pariisi Saint-Germainile 0:4.

"See on minu jaoks väga raske otsus. Olen sellele palju mõelnud, kuid ma tunnen, et pean enda vastu aus olema. Hooaja eel oli mul kohtumine Albert Soleri (Barcelona spordidirektor) ja Robert Ferandeziga (tehniline sekretär), kus ma mainisin, et ma ei pruugi oma lepingut pikendada. Nad ütlesid, et mul pole otsustamisega kiiret. See hetk on nüüd käes. Ütlen selle välja," teatas 46-aastane hispaanlane pressikonverentsil.

"Peapõhjus on selles, et ma pean puhkama. Tänan klubi usalduse eest, mida nad selle aja jooksul on minu suhtes näidanud. Arvan, et suudame Meistrite liiga veel päästa. Kui tähtede seis on soodne, pääseme me edasi."