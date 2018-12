Barcelona tähtmängija Messi viiendast kohast: Ballon d'Or on suur vale!

Esmakordselt pärast 2007. aastat ei mahtunud Messi Ballon d'Ori valimistel kahe parima mängija sekka ning sai Luka Modrici, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmanni ja Kylian Mbappe järel viienda koha.

Barcelona ründetäht Messi tegi eile õhtul taas suurepärase mängu, kui aitas kahe värava ning ühe resultatiivse sööduga klubi 4:0 võidule linnarivaali Espanyoli.

"Ballon d'Or on üks suur vale!" sõnas Alba eilse kohtumise järgselt. "Seda auhinda ümbritsevad mitmed meediaväljaanded ja ajakirjanikud. Kõik teavad, et Messi on selgelt maailma parim mängija."

Hiljuti langes Messi Brasiilia legendi Pele kriitika ohvriks. "Kuidas saad võrrelda kedagi, kes oskab palli peaga lüüa ja lööb peale nii vasaku kui parema jalaga, kellegagi, kes oskab ainult oma vasakut jalga kasutada ja oskab ainult ühte asja hästi?" põrutas Pele väljaandele Folha de Sao Paulo.

"Pele ei saa võib-olla asjadest hästi aru, kui ta Messist nii räägib," kaitses Alba. "Messi oskab kõike."