Barcelona jalgpalliklubi tahab kriitika alla sattunud peatreeneri Luis Enrique suvel Jürgen Klopi vastu välja vahetada.

Enrique tool lõi tõsiselt kõikuma pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaalis saadud 0:4 kaotust Paris Saint-Germainile.

Liverpooli juhendav Klopp on üks kandidaat pikas nimekirjas, kuhu kuulub ka Evertoni boss Ronald Koeman, kirjutab ajaleht Mirror.

Kui Barcelona jätkab traditsiooni ning palkab peatreeneriks klubi eksmängija, siis on ilmselt favoriidiks just Koeman. Varem on hollandlastest Barcelonas edu saavutanud Johan Cruyff, Frank Rijkaard ja Louis van Gaal.

Klopi võimalusi ei tasu aga alahinnata, sest Dortmundi Borussias edukat tööd teinud sakslasel on Barcelonas palju austajaid. Klopp ise pole varjanud, et talle meeldib Barcelona mängustiil ning detsembris viis sakslane Liverpooli mängijad vaatama Barcelona ja Monchengladbachi Borussia vahelist Meistrite liiga kohtumist.