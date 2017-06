Barcelona särgi kandmine võib tänu sponsorile tuua Saudi Araabias 15-aastase vanglakaristuse

FC Barcelona särgi kandmine on nüüdsest Saudi Araabias karistatav vanglakaristuse või kopsaka rahatrahviga, sest klubi kasutab särkidel Qatar Airwaysi logo.

Nimelt seisneb probleem selles, et Katari süüdistatakse teiste riikide poolt terrorismi toetamises. Oma pahameele näitamiseks on Saudi Araabia ja paljud teised naaberriigid toonud Dohast ära nende suursaadikuid ning on sulgenud ka piirid. 2022. aasta jalgpalli MMi korraldajariigi naabrid on keelanud ka varem nimetatud lennufirmal lennata nende riiki ja isegi kasutada nende õhuruumi.

Sellepärast on saudid nüüd ka keelanud ära Hispaania tippklubi särgid, sest nad on seotud Qatar Airwaysiga. Rahatrahvid, mis võivad kaasneda selle kandimsega, küündivad kuni 135 000 euroni. Barcelona särkidel on Katari suurfirma logo olnud juba neli hooaega ning eelmine aasta kogusid ka meeskonna fännid 60 000 alkirja, et kutsuda klubi ülesse vahetama särgisponsorit. Samast lennufirmast sai alles hiljuti ka FIFA ametlik suursponsor.