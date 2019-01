Barcelona sai endale Euroopa jalgpalli ühe hinnatuma noore keskväljatalendi, hinnaks üle 75 miljoni euro

Ajaxi talendile olid silma peale pannud sisuliselt kõik Euroopa tippklubid ning kui pikalt tundus, et de Jong siirdub PSG ridadesse, siis nüüd on selge, et tegelikult liitub ta hoopis Barcelonaga.

Willem II kasvandikul on eelmisest aastast kirjas ka viis mängu Hollandi koondises, Ajaxi heas minekus oli suur roll just temal - väga hea sööduoskusega poolkaitsjana on teda iseloomustatud kui rünnakute dirigendi ja niiditõmbajana.

Barcelonaga liitub de Jong tuleval suvel, selle hooaja mängib ta lõpuni Ajaxi ridades. Erinevate meediaväljaannete väitel maksab Barcelona de Jongi eest Ajaxile 75 miljonit eurot, millele võib veel 11 miljoni eest boonuseid lisanduda.