Barcelona president: Messi uue lepingu on allkirjastanud tema isa

FC Barcelona jalgpalliklubi president Josep Maria Bartomeu rahustas meeskonna poolehoidjaid, väites, et neil on Lionel Messiga uus leping juba allkirjastatud.

Bartomeu sõnul sõlmiti Argentina vutitähe uus leping tema isaga juba juunikuu lõpus.

"Kõik on kokku lepitud ja allkirjastatud. Üldse on kolm lepingut. Üks on Messi Foundationiga, millele on allkirja andnud selle ühingu president ja mängija vend. Siis on Messi autoriõiguste leping, millele on allkirja andnud tema isa, kes seda firmat juhib. Lõpuks on ka töövõtja leping, mille on allkirjastanud Messi isa, kellel on selleks õigus," rääkis Bartomeu Hispaania väljaandele Sport.

Miks aga Barcelona pole ametlikult Messiga sõlmitud lepingut avalikustanud? "Meil jääb veel oodata vaid Messi saabumist, et teha ametlikud pildid ja lõpetada protokollilised protseduurid. Aga tema uus leping on kehtiv juba 30. juunist. Huvitaval kombel ta abiellus just sel päeval," lisas president.

Küsimusele, kas Andres Iniestaga, kelle vana leping lõpeb sarnaselt Messile käesoleva hooajaga, on uue kontrahti osas kokkuleppele jõutud, vastas president: "See on töös. Andres jääb meiega ja lõpetab karjääri Barcelonas."