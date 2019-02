Barcelona president kahtleb Neymari tagasitulekus

"Neymaril on kehtiv leping, tal on Pariisis käsil teine ​​hooaeg, ma ei suuda ette kujutada, et nad (PSG) saaksid ta maha müüa," sõnas Bartomeu Hispaania meediale.

"Tema (Neymar) tagasipöördumine meie juurde tundub võimatu," vihjas Bartomeu, et Barcelonal pole brasiillase ülemeelitamiseks rahalist võimekust. "Dembele ja Coutinho on kaks suurimat finantsinvesteeringut Barcelona ajaloos ning neil on klubis 100%-line toetus."

President lisas, et on Neymariga paaril korral pärast tema PSG-sse siirdumist suhelnud, kuid need jutuajamised ei puudutanud kordagi tema tagasipöördumist Katalooniasse.

27-aastane Neymar liitus PSG-ga 2017. aasta suvel maailmarekordilise 222 miljoni euro eest. Coutinho ja Dembele eest käis Barcelona välja vastavalt 120 ja 105 miljonit eurot, kuid lisaklauslitega võivad mõlema mehe ostukulud kasvada kuni 40 miljoni võrra.