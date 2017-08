Barcelona pole suutnud müüa veel ainsatki Paulinho särki

FC Barcelona jalgpalliklubi ostis 40 miljoni euro eest brasiillase Paulinho. Päev pärast uue mängumehe ametlikku esitlust selgus, et Kataloonia suurklubi pole veel müünud ainsatki Paulinho nimega särki.

Kui PSG-sse lahkunud Neymari esitlust jälgis 2013. aastal Nou Campil 56 500 fänni, siis Paulinhot tuli tervitama kõigest 2000 Barcelona fänni. Veelgi piinlikum on, et brasiillase mängusärki, millel ilutseb number 15, pole Barcelona fännipoest ostnud veel ükski poolehoidja, kirjutab ajaleht The Sun.

29-aastane Paulinho, kes ei suutnud end Inglismaal Tottenham Hotspuris maksma panna, tuli eelmisel hooajal Guangzhou Evergrande meeskonnaga Hiina meistriks.