Barcelona peatreener: Messi maailma viies? See on absurdne!

2018. aasta Ballon d'Or`i võitis Madridi Reali ja Horvaatia koondise mängumees Luka Modric.

"Me õnnitleme Modricit auhinna puhul, kuid see, et Messi on alles viies, on absurdne!" põrutas Valverde, kirjutab ajaleht Marca.

Modricile järgnesid portugallane Cristiano Ronaldo ning prantslased Antoine Griezmann ja Kylian Mbappe.