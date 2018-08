Barcelona peatreener jääb videokohtunike osas skeptiliseks

Valitseva Hispaania meisterklubi FC Barcelona peatreener Ernesto Valverde pole kindel, kas VAR-i toomisel liigasse on ainult positiivsed küljed.

"Videkohtunikud ja -tehnoloogia on toodud siia selleks, et meid aidata, kuid me ei tea, milliseid halbu külgi sellel võib olla," vahendab Goal.com 54-aastase Valverde sõnu.

"Ma ei taha, et VAR hakkaks mängutempot mõjutama," lisas hispaanlane. "Jalgpalli teebki heaks just see, et tempo kiire ja kohtumine möödub suures osas katkestusteta. Kohtunikud vajavad kindlasti abi, aga seda ei tohiks teha mängutempo aeglustamise arvelt."

"Jalgpalli MM-i finaalis sai Prantsusmaa värava penaltist, mida tegelikult poleks pidanud määrama ja see otsustas mängu saatuse. Ootan, et näha, kuidas VAR toimima hakkab."