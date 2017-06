Barcelona pakub PSG jalgpalluri eest 100 miljonit

FC Barcelona jalgpalliklubi kavatseb poolkaitsja Marco Verratti eest pakkuda Paris Saint-Germainile 100 miljonit eurot.

24-aastane Verratti, kes liitus PSG-ga viis hooaega tagasi, andis eelmisel nädalal koduklubile teada, et soovib suvel meeskonnast lahkuda, vahendab Sportsmole Itaalia meedia uudist. Verratti on väga pettunud, et PSG ei suutnud tänavu Prantsuse meistritiitlit võita ning soovib end mõnes teises Euroopa tippklubis proovile panna.

Lisaks Barcelonale on tema teenetest huvitatud inglaste Manchester United ja Chelsea ning itaallaste Juventus. Kõige suuremat huvi on siiani ilmutanud just Kataloonia gigant, kes valmistab juba ette 100 miljoni eurost pakkumist.

Verratti on Prantsusmaal võitnud neli meistritiitlit ja seitse kohalikku karikat, kuid rahvusvahelistes sarjades pole tähtedest kubisev rikas klubi suurt edu saavutanud.