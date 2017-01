Hispaania jalgpalli kõrgliigas sai rutiinse võidu Barcelona, kes oli koduplatsil tulemusega 5:0 üle hooaega hästi alustanud, kuid viimastel nädalatel ära vajunud Las Palmasest.

Avapoolajal "vaid" ühe värava löönud Barcelona lükkas käigu tõeliselt sisse teisel kolmveerandtunnil, mil seitsme minutiga pandi vastase väravavõrk kolmel korral sahisema.

Luis Suarez lõi kaks väravat, ühe tabamuse said kirja Arda Turan, Aleix Vidal ning Lionel Messi. Palju kõneainet tekitas ka Barcelona peatreeneri Luis Enrique otsus jätta pingile nii Andres Iniesta kui Neymar.

Messi jaoks tähistas värav ka järjekordse rekordini jõudmist - Las Palmas oli tema jaoks juba 35. (!) Hispaania kõrgliigameeskond, kelle vastu tal on õnnestunud skoori teha. Varem on sama tähiseni jõudnud vaid Real Madridi legend Raul. Saavutuse teeb märkimisväärseks see, et korraga mängivad La Ligas ju vaid 20 võistkonda - seega on säärase margini jõudmiseks vaja väravaid lüüa paljude erinevate hooaegade jooksul.

Laupäeval sai võidu kirja ka Atletico Madrid, kes alistas tulemusega 1:0 Real Betisi.

Tabelis on kindel liider endiselt Real Madrid, kes on Barcelonast kaks punkti ees hoolimata sellest, et neil on mängitud kaks matši vähem. Barcelonast võib punktiga mööda tõusta Sevilla, kelle käimasoleva vooru kohtumine on veel ees.