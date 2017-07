Barcelona mängija: Liverpoolil on suurepärased mängijad ja fantastiline treener, nad võiksid igal aastal Meistrite liigas olla!

Praegu Barcelonas palliva ründaja Luis Suareze sõnul on tema endine koduklubi Liverpool suurepärases seisus ning võiks Meistrite liigas mängida igal aastal.

Liverpool on Suareze karjääris olnud ülimalt olulisel kohal - 2014. aastal vedas ta meeskonna peaaegu Premier League'i võiduni ning on isegi pärast üleminekut Barcelonasse Merseyside'il ülimalt armastatud tegelane.

Jürgen Kloppi meeskond lõpetas eelmisel hooajal esimest korda pärast Suareze lahkumist Premier League'is esinelikus ning on Meistrite liiga alagrupiturniirist vaid ühe sügisese vooru võitmise kaugusel.

"Liverpool on klubi, kes peab alati Meistrite liigas olema," sõnas Suarez. "Ma usun, et uus peatreener Klopp vajas pisut aega, sest ta tuli alles eelmise hooaja keskel, kuid tegi nüüd oma esimesel täishooajal hea tulemuse. Usun, et asjad liiguvad uuel hooajal veelgi paremini, sest ta on väga hea treener, kellel on palju häid mängijaid, kes oskavad mänge otsustada."