Barcelona legend sõlmis klubiga eluaegse lepingu

Klubi president Josep Maria Bartomeu nimetas sõlmitud kontrahti ajalooliseks, sest esmakordselt allkirjastati leping, mida saab tema sõnul "nimetada igaveseks".

Iniesta liitus Barcelona noortesüsteemiga 12-aastaselt ning on klubis veetnud kogu oma karjääri. Kaheksal korral on ta kroonitud Hispaania meistriks ja neljal korral UEFA Meistrite liiga võitjaks. Üldse on Iniesta pidanud klubi eest 639 mängu ja löönud 55 väravat

"Tänane päev on mulle väga eriline. Jään koju. Jään siia, kuni mu keha ja mõistus ütlevad, et aitab," teatas 33-aastane Iniesta tänasel pressikonverentsil.

🔊 Josep Maria Bartomeu: "This is the first time that FC Barcelona has signed a lifelong contract with a footballer" #FCBlive pic.twitter.com/VOuOXtw87d

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2017