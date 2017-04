Barcelona kinnitas: Neymar jääb El Clasicost kõrvale

FC Barcelona andis teada, et nende ründaja Neymar ikkagi jääb mängukeelu tõttu tänaõhtusest mängust Real Madridiga kõrvale.

Kaks vooru tagasi punase kaardi saanud ning seejärel kohtunikke sõimanud Neymar sai seetõttu kolmeks matšiks mängukeelu, kuid Barcelona lootis kavala nipiga brasiillast siiski platsile saata - nimelt kaevati 24-aastasele mehele määratud karistus edasi Hispaania spordiarbitraažikohtusse (TAD), lootuses, et karistuse kehtivus sealse arutelu ajaks peatatakse.

Katalaanide kahjuks ei õnnestunud kohtul aga piisavalt kiiresti juhtumi arutamiseks kokku tulla, kuid sellest hoolimata tehti avaldus, mille kohaselt võib karistus kehtima jääda ning Barcelonat oleks Neymari mängitamise korral veelgi karistatud.

Barcelona oli kohtu käitumise üle nördinud ning tegi pühapäeva hommikul avalduse, milles otsust kritiseeris. "Selleks, et keskenduda mängu sportlikule poolele, oleme otsustanud, et Neymar ei võta tänasest mängust osa. Oleme TADi tegevuses pettunud ning väga üllatunud, et asutus ei täida oma õigustmõistvat funktsiooni - see kahjustab nii mõlemat klubi kui ka võistlust ennast."

Lionel Messi ja Luis Suareze kõrval alustab seega kõigi eelduste kohaselt Barcelona algrivistuses Paco Alcacer.