Barcelona jalgpallur: tänavune El Clasico pole oluline

Täna peetakse Santiago Bernabeu staadionil Hispaania jalgpalliliiga suur lahing tiitlikaitsja Madridi Reali ja Barcelona vahel.

Barcelona mängumees Ivan Rakitic tegi tähtsa mängu eel ootamatu avalduse, teatades, et tänavune El Clasico pole kaugeltki nii tähtis, kui varasematel aastatel, sest nende edu vihatuima rivaali ees on juba 11 punkti.

"Ma tõesti ei arva, et see oleks suur finaal," sõnas horvaat Sky Sportsile. "Valencia on meile lähemal, samuti Atletico ja Sevilla (tegelikult kaotab Sevilla Realile kahe punktiga - toim)."

Rakitici sõnul on Hispaania meistriliiga muutunud viimaste hooaegadega tugevamaks. "La Ligas on keeruline mängida. 4-5 aastat tagasi oli meil tipus vaid kaks tiimi, praegu tuleb igas mängus endast anda 100%," rääkis Rakitic.

Reali ja Barcelona mäng algab Eesti aja järgi kell 14. Barca järel teist kohta hoidev Atletico kaotas eile õhtul Espanyolile 0:1 ning lasi vahe 6-punktiliseks.