Barcelona ja Madridi Real said Hispaania liigas üllatuskaotuse

Barcelona kohtus võõrsil tabeli viimase meeskonna Leganesega. Külalismeeskond asus 12. minutil matši juhtima, kui Philippe Coutinho lõi karistusala joone pealt posti kõrvale väravavahi selja taha. Esimesel poolajal rohkem väravaid ei löödud.

Teist poolaega alustas teravamalt Leganes. 52. minutil viigistas seisu Nabil el Zhar. Kõigest 68 sekundit hiljem asus Leganes juhtima Oscar Rodrigueze väravast. Barcelona enam vastata ei suutnud, mis tähendas neile hooaja esimest kaotust. 2:1 võit tõstis Leganese tabelis 17. kohale.

Madridi Real pidi võõrsil tunnistama Sevilla 0:3 paremust. Juba 21. minutiks olid võõrustajad läinud 2:0 juhtima, kui kahel korral oli täpne Portugali koondise ründaja Andre Silva. Kodumeeskonna kolmanda värava lõi 39. minutil Wissam Ben Yedder.

Nii Barcelonal kui Madridi Realil on kuue vooruga kogutud 13 punkti. Neile järgnevad Atletico Madrid ja Sevilla, kellel on vastavalt 11 ja 10 silma. 13 punkti peale on veel võimalus tõusta Alavesil, kes kohtub täna Getafega.