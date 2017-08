Barcelona ähvardab PSG-d kohtuga, sest Neymari üleminek rikub ausa mängu reegleid

FC Barcelona on valmis oma brasiillasest staarründaja Neymari nimel võitlema viimse verepiisani. Kolmapäeval peaks pallur ilmuma Kataloonia klubi treeningule, kuid kuulduste kohaselt oodatakse teda sel nädalal ka Katari PSG meditsiinilisele ülevaatusele.

Kui Pariisi Saint-Germain Neymari tõepoolest Hispaania klubilt 222 miljoni euroga välja ostab - ja kõik märgid näitavad, et nii ka läheb - kavatsevad Barcelona juhid pöörduda esmalt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) poole ning kui alaliit midagi ette ei võta, siis kasvõi Euroopa liidu ning Hispaania ja Prantsusmaa kohtusse.

Nimelt rikkuvat PSG šeikidest omanikud rahalise ausa mängu ehk Financial Fair Play (FFP) reegleid, mis sätestavad, et Euroopa klubid ei või kulutada rohkem kui nad teenivad. Kuna PSG-l on juba 2014. aastast FFP rikkumine all, ähvardab klubi kopsakas rahatrahv või suisa Meistrite liigast väljaviskamine.

Barcelonat on lubanud toetada ka Hispaania jalgpalliliiga, mille president Javier Tebas ütles nädalavahetusel ajalehes Mundo Deportivo, et PSG president Nasser Al-Khelaifi on nende plaanist kohtusse pöörduda teadlik.

"Me teeme PSG kohta kaebuse, kuna nad rikuvad rahalise ausa mängu reegleid ja ka Euroopa Liidu konkurentsireegleid," ütles Tebas. "Me teeme esmalt kaebuse UEFA-le ja kui nad midagi ei tee, siis viime asja konkurentsiametitesse Šveitsis ja Brüsselis. Sealt edasi ei välista me Prantsuse ja Hispaania kohtusse pöördumist."

"Kaks kuud tagasi kohtusin ma La Liga kontoris PSG presidendiga ja ütlesin, mis me kavatseme teha ja miks. Ta oli minuga pahane ning ütles, et ta ei saa aru. Meil on nendega muidu [läbi Katari spordikanali Beln] head suhted, kuid La Liga peab sellistes olukordades oma klubisid kaitsma."

PSG-l aitavad kuuldavasti 222-miljonilise ostusumma tasuda Neymari isiklikud sponsorid Kataris, kes esitleksid end tehingu puhul klubi äripartneritena.

UEFA finants- ja jätkusuutlikkuse osakonna tegevdirektor Andrea Traverso on Hispaania meediale öelnud, et ühtegi kaebust PSG kohta pole veel esitatud ning ta ei oska võimalikku rikkumist enne tehingu toimumist kommenteerida.

"Väga raske on sellist tehingut eos hinnata, sest me ei tea Prantsuse klubi kavatsusi. Nad võivad müüa mõne mängija sarnase või kõrgema summa eest. Me saame kalkulatsioonid teha ja reeglitepärasust hinnata alles hiljem," sõnas ta.

"PSG peab austama FFP reeglid nagu kõik teised Euroopa klubid. Nad peavad tõestama, et nende kahjum pole kolme aasta jooksul olnud suurem kui 30 miljonit eurot."