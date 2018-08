Balotelli karjäär Nice'i klubis on lõppemas

Balotelli ei teinud kaasa avavooru kohtumises Reimsi vastu, mille Nice 0:1 kaotas.

"Mängija tahab lahkuda, seega kahtlen, et ta jätkab meie ridades," rääkis endine Arsenali poolkaitsja Vieira. "Tegemist on väga keerulise olukorraga. Klubi püüab teha endast kõik, et aidata Balotellil klubist lahkuda."

Balotelli seis läks Nice'i klubis keeruliseks juba suvel, kui itaallane ei ilmunud kohale hooajaeelsele treeningule. "Ma ei tea, mida Balotelli teha tahab. Mina olen huvitatud ainult mängijatest, kes kavatsevad klubi nimel pingutada," sõnas Vieira juulis.

Sky Sportsi andmetel on Balotellit seostatud tihedalt Marseille'i klubiga.

Nice'is mängis ta alates aastast 2016, kus ta on 51 mänguga löönud 33 väravat.

Balotelli on oma senise karjääri jooksul esindanud Milano Interit, Manchester Cityt, AC Milani ja Liverpooli. Itaalia koondise eest on ta pidanud 35 kohtumist ja löönud 14 väravat.