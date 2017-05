Balotelli: Ballon d'Or'i võitmiseks peaksin esmalt Ronaldo ja Messi tapma

Nice'i jalgpalliklubi ründaja Mario Balotelli spekuleeris ESPN-i veergudel, millised oleksid tema võimalused võita ühel päeval vutimaailma mainekaim auhind Ballon d'Or.

"Peaksin selleks enne Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo tapma," naljatles itaallane. "Kui ma mõtlen tagasi sellele, mida ma olen saavutanud, siis seda pole palju. Ma suudan palju enamat."

Balotelli tulevik Nice'is on hetkel ebakindel. Tal on küll Prantsuse klubiga kehtiv leping, kuid mees ei välista, et võib järgmisel hooajal klubi vahetada. Pikemast tulevikust rääkides sõnas ründaja: "Tahaksin ühel päeval lõpetada karjääri oma kodulinnas [Palermos], aga olen veel noor."

Balotelli tunnistas, et pikk hooaeg on ta nii ära kurnanud, et ta ei kavatse eelseisva kahenädalase puhkuse ajal isegi Meistrite liiga finaali vaadata.