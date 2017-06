Bale kummutas kuulujutte: ma olen õnnelik Madridis!

Gareth Bale kinnitas peale Meistrite liiga finaali võitu, et on õnnelik Madridi Realis ja ei plaani sel suvel lahkuda.

"Me oleme hetkel võitmas karikaid ja ma olen õnnelik. See oli põhjus, miks ma Madridi Reali tulin," ütles sel hooajal 16 väravat löönud ründaja. Bale'i leping kestab aastani 2022 ja ta on lubanud senikaua Hispaania suurklubi eest ka mängida.

Walesi ründaja, kes sai laupäevases mängus platsile alles 77. minutil, ütles, et on õnnelik platsile pääsemise üle, sest on sündinud ja üles kasvanud Cardiffis. "Mängida oma kodulinnas on imeline ja võita on isegi veel parem. Ma ei usu, et paljudel mängijatel on olnud sellist võimalust ja üleüldiselt oli see võimas kogemus," lisas Bale.

Temast said kuues mängija, kes on võitnud Meistrite liiga või selle eelkäija Euroopa karika enda kodulinnas. Viimati koges seda 2000. aastal Nicolas Anelka Pariisis, kui ta mängis samuti Reali ridades.

85 miljonit naela maksnud mängumees lisas, et füüsiliselt pole see olnud tema jaoks hea hooaeg. "Mu pahkluul on olnud raske aasta. Peale operatsiooni tulin liiga vara tagasi treenima ja see põhjustas veel rohkem probleeme. Mul on nüüd vaja puhkust, et tulla järgmisel hooajal tagasi veel tugevamana," lubas ründeäss.

Bale ei saa mängukeelu tõttu osa võtta valikmängust Serbia vastu järgmisel nädalal.