AS Roma hävis Coppa Italia veerandfinaalis 1:7, Juventus langes samuti välja

Võitjate poolel säras kübaratriki teinud Federico Chiesa, kaks väravat lisas Giovanni Simeone ning ühe Luis Muriel ja Marco Benassi. Roma ainsa tabamuse eest holitses Aleksandar Kolarov.

AS Roma ülisuur kaotus on seda üllatavam, et kui pealinna klubi hoiab Itaalia meistriliigas viiendat kohta, siis Fiorentina on hetkel üheksas.

Poolfinaali murdnud Fiorentina kohtub järgnevalt Atalantaga, kes alistas täna tiitlikaitsja Juventuse Duvan Zapata kahe värava abil 3:0.