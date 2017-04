Arsenal ja Tottenham olid Inglismaal võidukad

Arsenal alistas koduväljakul tiitlikaitsja Leicester City Robert Huthi 86. minuti omaväravast. Tottenham sai aga võõrsil tänu Christian Erikseni 78. minuti tabamusele napi võidu heas hoos Crystal Palace'i üle.

Tabeli kahe viimase kohtumises lõi Middlesbrough kodus Marten De Rooni 8. minuti väravast Sunderlandi.

Täna kohtuvad Inglismaal Manchester City ja Manchester United.

