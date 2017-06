Antoine Griezmann pikendas lepingut Atleticoga

Madridi Atletico Antoine Griezmann on pikendanud lepingud koduklubiga aastani 2022.

Sellise otsusega paneb prantslane lõpu aga kuulujuttudele Manchester Unitediga liitumise kohta. Veel kuu aega tagasi ütles ründaja ise, et on 60% võimalus, et on kolimas Old Traffordile sel suvel.

Peamiseks põhjuseks, miks jalgpallitäht jäi Hispaaniasse oli see, et Atleticole on pandud ostmiskeeld, mis kestab jaanuarini. Griezmann aga vabandas nüüd fännide ees oma varasemate sõnavõttude pärast: "Esimese asjana tahan paluda vabandust inimestelt, kes mõistsid valesti mu ütlemisi.

Sellest saadik, kui ma tulin siia meeskonda, ma olen andnud endast kõik oma klubile, kolleegidele ja treeneritele."

Maailma kolmandaks parimaks mängijaks valitud Griezmann lõi eelmisel hooajal 26 väravat klubi eest ja oleks kindlasti olnud meeskonnale suur kaotus.

Ründaja mängib arvatavasti Inglismaa koondise vastu sel teisipäeval.