Angela Merkel kaitses skandaali sattunud Saksamaa jalgpallurit

Merkel leiab, et Özilil oli täielik õigus jalgpalliliitu kritiseerida. "Mul on selles küsimuses selge seisukoht. Igaühel on õigus arvamust avaldada. See pole üldse oluline, kas seda teeb Özil või mõni muu sisserändaja. Kui üks Saksamaale kolinud inimene räägib ühiskonna halvast suhtumisest, peame seda hoolikalt uurima ja olukorda arutama," sõnas Merkel Türgi ajalehele Yenisafak.

2014. aastal sakslased maailmameistriks aidanud Özil esindas Saksamaa koondist 92 korda.