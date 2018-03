Andres Iniesta peab aprilli lõpuks tegema suure otsuse

Foto: LEE SMITH, Action Images via Reuters/Scanpix

FC Barcelona kapten Andres Iniesta andis avalikult teada, et võib selle hooaja lõpus kauaaegsest koduklubist lahkuda.

33-aastane poolkaitsja tõdes pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaalis saadud võitu Chelsea üle, et ta peab aprilli lõpuks tegema otsuse - kas jätkata Barcelonas või siirduda hoopis Hiinasse.

"Mul on laual pakkumine ühelt Hiina klubilt. Pean 30. aprilliks otsustama, kas tahan sinna minna. Mul tuleb kaaluda, mis on parim mulle ja klubile," sõnas Hispaania koondislane.

Barcelona peatreeneri Ernesto Valverde sõnul tema ennast Iniesta personaalküsimusega ei vaeva. "See on tema isiklik otsus, ta peab selle ise vastu võtma. Ma ei mõtle praegu Barcelonale ilma Iniestata, sest praegu on meil Barcelona koos Iniestaga."