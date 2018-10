Ancelotti viskas Cristiano Ronaldo üle nalja

"Ronaldo siia (Itaaliasse) tulemine on Serie A reklaamimiseks suurepärane. Varasemalt olid meie liigas sellised staarid nagu Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Ševtšenko, Kaka, Ibrahimovic ja teised," sõnas 59-aastane Ancelotti.

"Nüüd toob Cristiano Ronaldo need head ajad tagasi. Ta on suurepärane jalgpallur, kuid ta tegi ainult ühe vea, kuna liitus Juventusega," lisas Napoli boss naljatledes.

Ancelotti on teinud Napoli eesotsas väga korraliku hooaja alguse - üheksast liigamängust on võidetud seitse, mis annab Serie A-s Juventuse (25 punkti) järel teise koha 21 silmaga.