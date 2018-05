Ancelotti soovib Napolis näha Madridi Reali ründetähte

Itaalia jalgpalli kõrgliiga Serie A klubi Napoli uus peatreener Carlo Ancelotti soovib ühe täiendusena meeskonnas näha praegust Madridi Reali ründajat Karim Benzemad.

Hispaania väljaande AS.com andmetel on Ancelotti oma soovide nimekirja klubi juhtkonnale esitanud ja Benzema on selles nimekirjas esirinnas.

Prantslane on Madridi Realis Ancelotti käe all mänginud ja nende läbisaamine oli suurepärane. Kuna Benzema sõlmis mullu sügisel Realiga lepingupikenduse aastani 2021, siis odava raha eest teda kindlasti kätte ei saa. Hispaanlastel on võimalus küsida hingehinda.

Aastatel 2013-2015 Reali juhendanud Ancelotti sõlmis värskelt 3-aastase lepingu Napoliga.