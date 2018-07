Amsterdami Ajax noolib Manchester Unitedi mängijat

Hollandi suurklubi Amsterdami Ajax püüab tagasi oma klubi juurde meelitada Inglismaa klubi Manchester Unitedi kaitsja Daley Blindi.

Amsterdami Ajaxi peatreeneril Erik ten Hagil on sihikul kaks mängijat, kellest ühte ta soovib kindlasti oma klubisse. Lisaks Blindile on klubi huvitatud Argentinas Boca Juniorsis mängiva keskkaitsja Lisandro Magallani teenetest.

"Me teeme omalt poolt kõik, et üleminek õnnestuks, aga see sõltub ka teistest asjapooltest," sõnas ten Hag Blindi tehingu kohta.

"Ta (Magallan) on jätkuvalt pildil, aga tema liitumine pole kindel," lisas peatreener Argentiina kaitsja kohta. "Me ostame kas Magallani või Blindi. Mõlema mängija liitumine meie klubiga ei tundu realistlik."

Daley Blind kasvas üles Amsterdami noortesüsteemis ning esindas klubi aastatel 2008-2014 kokku 102-s kohtumises.

Lisandro Magallan tuli lõppenud hooajal Boca Juniorsiga Argentina meistriks.