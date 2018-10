AMETLIK | Thierry Henryst sai Monaco peatreener

Henry, kelle senine treenerikarjäär on möödunud Belgia jalgpallikoondise abitreenerina, sõlmis Monacoga lepingu aastani 2021.

Monaco vallandas Leonardo Jardimi peatreeneri toolilt sel neljapäeval pärast kesiseid tulemusi. Meeskonnal on Prantsusmaa kõrgliigas üheksa vooruga kogunud vaid ühe võidu ning saanud kolm viiki ja viis kaotust.

Klubi asub tabelis 18. kohal ehk väljalangemistsoonis.

Mängijana alustas Henry oma karjääri just Monacos, kus ta pallis aastatel 1994-1999. "Tundub nagu saatus, et ma alustan oma peatreeneri karjääri just Monacos," sõnas Henry. "Monaco on alati mulle südamelähedane. Olen väga põnevil, et mulle selline võimalus anti, kuid nüüd hakkab pihta tõsine töö."

Mängijana võitis Henry kahel korral Arsenaliga Premier League'i ja Barcelonaga Hispaania kõrgliiga. Kataloonia klubiga võitis prantslane 2009. aastal ka Meistrite Liiga. Prantsusmaa koondisega tuli ründaja 1998. aastal maailmameistriks ja kaks aastat hiljem Euroopa meistriks.