Ametlik: Reali poolkaitsja siirdub Bayernisse

Madridi Reali ründav poolkaitsja James Rodriguez siirdub Müncheni Bayernisse.

2014. aasta MM-finaalturniiril säranud ja seejärel ka Reali siirdunud Rodriguez on Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i soosingust välja langenud ning nii mees ise kui ka klubi lootsid talle sel suvel uue mängupaiga leida.

Varem on Rodrigueze võimalike sihtkohtadena räägitud mitmetest Euroopa tippklubidest eesotsas Manchester Unitediga, kuid nüüd teatas Bayern, et on 25-aastase poolkaitsja esialgu kaheks aastaks laenule võtnud.

Itaalia meedia teatel soovis Saksa jalgpalli valitseja asendajat Juventusesse lahkuvale Douglas Costale. Kuigi Rodriguez ja Costa on pisut erinevat tüüpi mängijad, leiab Bayern, et tegu oleks väärt täiendusega.