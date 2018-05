AMETLIK: PSG jalgpalliklubi palkas uue peatreeneri

Prantsusmaa valitsev jalgpallimeister PSG palkas täna oma uueks juhendajaks Thomas Tucheli, kellega sõlmiti kaheaastane leping.

Tuchel oli ilma tööta eelmise aasta maist, kui ta lahkus Bundesliga klubi Dortmundi Borussia eesotsast.

44-aastane Tuchel võtab ameti üle Unai Emerylt, kes aitas PSG-l tänavu võita kõik kolm Prantsusmaa suurt tiitlit, kuid kellega klubijuhid lepingut ei pikendanud. Emeryle sai saatuslikuks tagasihoidlik esinemine Meistrite liigas, kus langeti välja kaheksandikfinaalis.

"See on suur rõõm ja au, et ma saan juhendada sellist tippklubi nagu Paris St-Germain," sõnas Tuchel. "Ootan suure innuga koostööd nende imeliste jalgpalluritega, kes kuuluvad maailma parimate hulka. Üritan oma tiimiga teha kõik endast sõltuva, et meeskond saavutaks suurt edu."