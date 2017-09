Alexis Sanchez siirdub jaanuaris hoopis Madridi Reali?

Juba pikemat aega on spekuleeritud Alexis Sancheze tuleviku üle. Suvel seostati meest pikalt Manchester City jalgpalliklubiga. Eelnevalt oldi kindlad, et ta liitub Müncheni Bayerniga. Reaalsuses jäi mees aga Londoni Arsenali ridadesse.

Hispaania väljaanne Don Balon kirjutab, et Sanchez on jaanuaris odavalt saadaval ning Reali president Florentino Perez soovib tehingu kindlalt ära teha. Järgmisel suvel saaks Tšiili koondise staar Arsenalist juba tasuta lahkuda ja seega usutakse, et Londoni klubi on valmis müüma.

Samas kirjutab Don Balon, et mitmed Reali kogenud mängumehed on juba pöördunud peatreener Zinedine Zidane'i poole ning palunud, et Sanchez meeskonnaga ei liituks. Väidetavalt on kapten Sergio Ramose juhtumisel vastav samm ette võetud.