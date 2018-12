Ajastu lõpp: Arjen Robben lahkub Müncheni Bayernist

Robbenil tiksub Saksamaal juba kümnes hooaeg ning selle aja jooksul on ta saavutanud nii mõndagi ja seda mitte ainult klubi särgis. Hollandi koondisega on 34-aastane vasakujalgne pallivõlur tulnud MM-il nii hõbedale kui pronksile, kirjutab Soccernet.ee.

"Kinnitan, et see on mu viimane aasta ja nii ongi hea," vahendas tema sõnu BBC. Samas lisas Robben, et karjääri ta lõpetada ei plaani: "Klubi liigub edasi ja seda teen ka mina. See on ühe väga pika ja ilusa perioodi lõpp, aga ma ei peatu veel lõplikult."

Lisaks Bayernile ka Gröningenis, PSV-s, Chelseas ja Real Madridis mänginud paremäär on Bayerniga tulnud seitsmekordseks Saksamaa meistriks, neist viimased kuus tiitlit on tulnud järjepanu. Hooajal 2012/13 võideti ka Meistrite liiga.