Ajaleht: Madridi Real ostab 50 miljoni euroga 16-aastase Brasiilia talendi

Madridi Real on Brasiilia ajalehe GloboEsporte teatel ostmas 49 miljoni euroga Flamengo klubi 16-aastast ründajat Vinicius juuniori.

Mehe väljaostusumma on küll "vaid" 30 miljonit eurot, kuid väidetavalt on Real valmis maksma oluliselt rohkem, et mitte jälle ühe superstaari jahil alla jääda FC Barcelonale, nagu juhtus aastaid tagasi Neymariga.

Ajaleht kirjutab, et Reali esindajad on juba käinud Rio de Janeiros tehingu detaile arutamas. Kui Vincius Jr Realiga liitub, juhtub see alles 2017/2018 hooaja lõpus, kuid siis on talle garanteeritud ka koht Reali esindusmeeskonna treeningutel.

Viniciuse talenti nägi laiem maailm tänavu Lõuna-Ameerika U-17 meistrivõistlustel, kus ta lõi seitse väravat ja andis kaks resultatiivset söötu.