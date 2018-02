AC Milani omanik kuulutas välja pankroti

Itaalia vutihiiu AC Milani omanik Yonghong Li kuulutas ajalehe Corriere della Sera teatel välja enda pankroti ning müüb oma varasid internetioksjonil.

Hiinlase finantsiline stabiilsus on suurte ajalehtede nagu New York Timesi ja Itaalia ärilehe Il Sole 24 Ore poolt juba ammu kahtluse alla seatud. Hiina võimud on alustanud uurimist seoses Li hoiukompanii Shenzhen Jie Andega, kahtlustades, et Milani omanik varjas selle pankrotti kuid.

Li ostis jalgpalliklubi Silvio Berlusconilt eelmisel aastal 740 miljoni euro eest. Ta ei suutnud koheselt kogu raha välja käia ning võttis kõrge intressiga laenu riskifondist Elliott Management. Kuuldavasti on tal nüüd probleeme selle tagasimaksmisega ning ühtlasi on kaks panka teda maksmata võlgade pärast kohtusse kaevanud.

Itaalia meedia kirjutab, et Li oli maksejõuetu juba eelmise aasta aprillis AC Milani üle kontrolli haarates.

Hiina veebiküljel Taobao, mis on sealne versioon Ebayst, on müügis Li pakendifirma Zhuhai Zhongfu aktsiad. Tema hoiukompanii omab 60 miljonit eurot väärt olevast firmast 11,39 protsenti. Oksjonile on need pannud Futiani piirkonna kohus, et Li saaks tagasi maksta võlgu Jiangsu ja Cantoni pankadele.

AC Milan hoiab Itaalia kõrgliigas 25 vooru järel seitsmendat kohta ehk on praeguse seisuga esimesena UEFA Euroopa liigasse pääsust ilma jäämas. Käimasoleval Euroopa liiga hooajal on pääsetud 1/16-finaali, mille avamängus alistati Bulgaaria meeskond Ludogorets võõrsil 3:0.