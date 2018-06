Aafrika jalgpallitäht: Pep Guardiola on rassist!

Kaheksa viimast hooaega Manchester Citys mänginud poolkaitsja Yaya Toure esines karmi süüdistusega: Hispaania peatreener Pep Guardiola on rassist!

Toure sõnul rikkus Guardiola tahtlikult tema viimase hooaja Citys, sest ta ei salli aafriklasi.

"Aafriklasi ei kohelda alati teistega võrdselt. Kui vaadata neid probleeme, mis tal (Guardiola) on olnud teiste Aafrika mängijatega, ükskõik millises klubis, siis hakkadki seda (kas ta on rassist?) endalt küsima," sõnas Toure väljaandele France Football.

Samas on Elevandiluuranniku jalgpallur kindel, et Guardiola ei jää ühegi rassistliku teoga vahele. "Ta on lihtsalt liiga tark, et sellega vahele jääda. Ta ei tunnistaks seda (et vihkab Aafrika mängijaid) mitte kunagi. Aga kui ta peaks kunagi väljakule saatma koosseisu, kus on vähemalt viis aafriklast, siis olen ma esimene, kes talle õnnitlused saadab," lisas Toure.

35-aastane aafriklane lahkus Cityst tänavuse hooaja lõpus. Varem on neljal korral Aafrika aasta jalgpalluriks valitud poolkaitsja esindanud tippklubidest ka Barcelonat ja Monacot.