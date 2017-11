94. minuti värav tähendas, et Manchester Unitedi 87 aastat vana negatiivne rekord löödi üle

Eelnevates matšides samuti nappe kaotusi saanud Benevento oli pühapäeval lähedal oma esimesele punktile, kuid lõpuks jäädi koduplatsil ikkagi Sassuolole 1:2 alla.

Külalised asusid 57. minutil Alessandro Matri tabamusest juhtima, kuid võõrustajad suutsid 65. minutil Kristiano Armenerose tabamusest viigistada. Kohtumine oligi viigisadamasse tüürimas, kuid neljandal lisaminutil tõi Federico Peluso siiski Sassuolole võidu.

Nii ongi Benevento kaotanud Itaalia kõrgliigas hooaja 13 esimest matši. Euroopa suurliigade rekord kuulus enne käimasolevat hooaega Manchester Unitedile, kes kaotas hooajal 1930/31 oma 12 esimest kohtumist.

🇮🇹 😳 Benevento have now made the worst start to a season in the history of the top five European leagues, losing their first 13.

It breaks an 87-year-record held by Man Utd. pic.twitter.com/SkVLKmOeSW

— The Sportsman (@TheSportsman) November 19, 2017