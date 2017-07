25 aastat Roomas mänginud Totti jätkab klubi direktorina

Elu aeg oma lapsepõlveklubis AS Romas mänginud Itaalia vutilegend Francesco Totti jätkab meeskonnas direktori ametis.

"Esimene pool elust jalgpallurina on läbi ning teine veelgi tähtsam pool on alles algamas," ütles 40-aastane (eks)ründaja.

Totti uue ametikoha täpsemad tööülesanded on veel välja kujundamata. "Me alustame nullist. Ma vajan aega, et asjadega samm-sammult kohaneda ja välja mõelda, milline roll mulle kõige paremini sobib. Selsamal põhjusel annan ma ennast klubi käsutusse, alates noortest mängijatest kuni presidendini," lisas ta.

Totti 786. ja ühtlasi viimaseks mänguks Roma särgis jäi Itaalia kõrgliiga viimase vooru kohtumine Genoa vastu, kus ta sekkus vahetusest. Kuni tänaseni polnud keegi kindel, kas see jäi ikka tema viimaseks ametlikuks vutimatšiks. Tänase teatega on see nüüd selge.