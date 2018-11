22-aastane naine koges Bundesliga tippklubi mängul seksuaalset ahistamist

Naine väitis, et üks meesfänn ahistas teda korduvalt, katsus ja andis talle laksu ning üritas avada tema rinnahoidjat. Kui ta juhtunust staadioni turvatöötajaid teavitas, olevat tal soovitatud koju jääda ja mängu televiisorist vaadata, kui ta sellega toime ei tule.

"Naine on süüdistuse esitanud ning me uurime seda põhjalikult," kinnitas Saksa politsei pressiesindaja agentuurile DPA, lisades, et uurimise alla võetakse ka turvatöötajate käitumine.

Schalke esindaja sõnas, et juhtunusse suhtub tõsiselt ka klubi. "Võtame seda väga tõsiselt. Üritame hetkel kokku saada tervikpilti," ütles ta.

Schalke võitis selle kohtumise 62 271 silmapaari ees 5:2. Kohalikus meedias on naist nimetatud Katharinaks. Ta viibis mängul üksi, sest tema 24-aastane sõber pidi tol päeval tööl olema.

Katharina rääkis ajalehele Bild, et mees, kes kandis villast mütsi ning oli umbes kolm päeva ajamata habemega, krabas teda ühtäkki tagumikust. "Alguses arvasin, et see oli eksitus, aga ta ei jätnud järgi. Siis andis ta mulle tagumiku peale patsu," kirjeldas naine.