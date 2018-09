Zelinski Pärnut tabanud rassismisüüdistustest: täiesti jama jutt, bullsh*t!

1:1 viigimängu järel sattus 17-aastane poolkaitsja Mark sõnelusse nii Irie kui ka Transi teise tumedanahalise mehe, bermudalase Dante Leverockiga. Selle järel viitas Transi loots Cenk Özcen ERR-ile antud emotsionaalses intervjuus, et valged inimesed ei tohiks tumedanahaliste kohta selliseid väljendeid kasutada.

Pärnu Vapruse peatreeneri Indrek Zelinski sõnul ei usu ta, et Mark oleks midagi sellist teinud. "Mul ei ole siin midagi kommenteerida. Täiesti jama jutt. Kõik. Bullsh*t," ütles Zelinski Soccernet.ee-le. "Selge see, et kui sa tabelis viimasel kohal olevale meeskonnale kaks punkti kaotad, siis hakkad igasuguseid asju otsima."

"Mina olen oma mängijate aususes ja korrektsuses 100% kindel. See kõik on mis iganes põhjustel välja mõeldud. Kas seal oli mingi vääritimõistmine, ma ei tea. Aga minu mängija ütles, et tema ei ole mingil moel mingisugustele süüdistustele põhjust andnud. Nii et mina ei kahtle absoluutselt oma mängijas."

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht kinnitas Soccernet.ee-le, et Irie esitas kohtunikule ametliku kaebuse ning asja osas alustatakse esmaspäeval uurimist.