Zelinski jättis koondisest välja resultatiivseima mängija

Eesti naistekoondise peatreener Indrek Zelinski otsustas koondisest välja jätta hetkel Eesti tunnustatuima ründaja ja kaks korda riigi parimaks jalgpalluriks valitud Signy Aarna.

Aarna kinnitas, et tegu oli puhtalt peatreeneri otsusega. Tema tahab ja on alati valmis koondist esindama.

"Signy jäi valikust välja, sest ta ei ole hetkel näidanud sellist mängu, mida temalt ootaks või mis oleks koondisele sobilik. Ulrika Tülp (Pärnu JK) ja Liis Vink-Lainas (Flora) on löönud Eesti liigas palju väravaid. Rääkisin ka tema endaga ja ta on teadlik, et see hooaeg on tal üle kivide-kändude läinud. Nii see otsus sündis," kirjeldas Zelinski.

