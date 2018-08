Zakaria Beglarišvili võib Eesti kodakondsuse saada novembris

"Üleeile (reedel - toim.) registreerusin 11. novembriks eesti keele B1 taseme eksamile ja järgmisel päeval, 12. novembril lähen kodakondsuse eksamile," teatas Beglarišvili Soccernet.ee-le.

Mida ta arvab võimalusest võtta Eesti koondises koht Konstantin Vassiljevilt, kes on pagendatud Poola tugevuselt viiendasse liigasse? "Konstantin Vassiljev on Eesti jalgpalli legend ja Eesti parim mängija. Ma arvan, et ta läheb klubisse, kus ta mängib nii, nagu on kogu aeg mänginud," vastas Beglarišvili.