Vutitreener Erdogan: mõtlen iga päev Eestist lahkumisele

Eksootilise nimega noortetreener Yusuf Erdogan jõudis Eestisse kolm aastat tagasi ja on vaikselt siinse jalgpallieluga harjuma hakanud. Omal ajal noorteklassis mitme praeguse Saksamaa koondislasega koos mänginud noortetreener tunnistas, et meie riik on talle pakkunud mitu omapärast üllatust, kuid pikemalt siiajäämise kohta ta plaane teinud pole.

2014. aasta veebruaris Eestisse saabunud Yusuf Erdogan jõudis jalgpalli juurde oma kodumaal Saksamaal, kus ta juba enne kooli trenni läks. Andekas noormees mängis 17aastaselt kohalikus Eesti eliitliiga vastes ning osales ka piirkondlikel talentide kogunemistel, kus tema trennikaaslasteks olid nii Mario Gomez kui ka Sami Khedira. Paraku tabas Erdogani enne täisealiseks saamist valus hoop: tema jalad ja alaselg ei pidanud koormusele vastu. “Profijalgpalluriks saamine oli minu suur unistus, võib koguni öelda, et see oli haigus,” rääkis Erdogan. “Kui arst ütles, et see pole võimalik, siis see oli väga suur hoop. Järgmisel päeval tulin trennist ära ja pole siiani enam kordagi mänginud.”

17aastaselt profikarjäärist loobuma pidanud noormees asus seejärel tööle treenerina ja suure motivatsiooni toel tegi ta aastatel 2008–2011 ära kõik litsentsid ning oli 2011. aastal Saksamaal üks nooremaid A-litsentsiga juhendajaid. Kodumaalt läks Erdogan kaheks aastaks tööle Türki – oma vanemate sünniriiki –, kuid sealne mentaliteet ja üldine elukorraldus ei olnud talle meeltmööda ja nii mõlgutas ta jalgpallist loobumise mõtteid. Enne veel otsustas ta aga külastada Balti riike ja tuli esimesena Eestisse, kus tema teele sattusid kohalikud vutitegelased. Seejärel sai Erdoganist juba kaheks aastaks Tallinna Kalevi noortetreener. Pärast lepingu lõppemist leidis ta uue töökoha FCI Tallinnas, kelle U13 rühma juures ta praegu töötabki. Saksamaa jalgpallist tulnuna tunnistab 31aastane Erdogan, et talle oli ootamatu siinsete noorte reserveeritus.

“Poisid on jalgpallis nii emotsioonitud,” muljetas Erdogan. “Minu arust on jalgpall spordiala, kus peab olema pisut ülbe, aga kõik minu poisid on nii korralikud ja toredad.”

Ta tunnistas, et kohati on meie jalgpall pakkunud talle ka tragikoomilisi hetki: “Kui omal ajal mängisin ma ise Saksamaa U17 eliitliigas, siis Eestis olen juhendanud U17 poisse, kes peavad mängima kuskil Vasalemmas, kus neid vaatab ainult viis lehma. Ma istun seal, kärbsed söövad mind kogu aeg, sest läheduses on need lehmad, ja ma mõtlen endamisi, mida kuradit ma siin teen.”

Oma tuleviku suhtes ei ole Erdogan plaane liiga pikalt ette teinud, kuid üks on tema sõnul kindel: ta ei taha minna tagasi Saksamaale ega Türki. Ühest küljest mängib selles tema sõnul rolli inimloomus, mis tahab pidevalt edasi liikuda, teisalt tunnistab ta, et tema perekonnanime tõttu on elu mõlemas riigis keeruline. Kui sakslastele on ta alati olnud immigrant, siis Türgis on hetkel võim diktaatorliku presidendi Recep Erdogani käes – elu sama perekonnanimega ei ole lihtne, kuigi sugulussidemeid meie loo kangelasel presidendiga pole.

Kindlaid Eestisse jäämise mõtteid Erdoganil samuti pole, sest kuigi meie maa ja inimesed talle meeldivad väga, ei ole Eesti treenerina arenemise mõttes kõige soodsam koht. Hiljuti UEFA Pro litsentsi ära teinud treener ei salga, et tahaks kunagi juhendada mõnda meie meistriliiga klubi, kuid seda vaid siis, kui tema ideoloogia ülejäänud klubi inimeste omaga klapib. Igal juhul ei oska vaba hingega treener veel öelda, kas ja millal ta Eesti tolmu jalgadelt pühib: “Seda on kummaline öelda, aga ma mõtlen iga päev Eestist lahkumisele. Mulle meeldib siin, aga ma ei tea, mis tulevik toob.”