Vutisõprade seas populaarne erirong tuleb taas

Seoses 10. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuva Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarja kodumänguga Bosnia ja Hertsegoviina vastu paneb Elron pärast mängu lõppu käiku jalgpalli erirongi Tallinnast Keilasse.

Tallinn-Keila erirong väljub teisipäeval, 10. oktoobril kell 23:50 Balti jaamast ja kell 23:53 Lillekülast. Rong peatub Keilani kõigis peatustes ning kehtivad tavapärased piletihinnad. Seoses erirongiga ei ole käigus tavapärane Tallinn-Pääsküla väljumine kell 23:25. Reisijad saavad kasutada kell 23:15 või 23:32 väljuvat rongi.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo: „Toetame Eesti jalgpallikoondist hea meelega. Juunikuus Eesti-Belgia mängu järel käiku antud rongi menu näitas, et võimaluse korral eelistavad paljud inimesed ka selliste ürituste puhul keskkonnasäästlikku ja mugavat rongisõitu. Loodan, et Nõmme, Pääsküla, Saue ja Keila inimesed, kes seni veel kaalusid mängule minekut, nüüd seda kindlasti teevad, sest kojusõit on mugav ja parkimise pärast ei pea muretsema.“