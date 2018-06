Vutikoondise olukord läheb laupäeval keeruliseks. Keda on meil kaitsesse panna, kui vastas on MM-finaalturniirile sõitev Maroko?

"Norrakad lähevad, kaitses tuleb suhteliselt puhas töö. Baranov, Tamm ja Lepistu lähevad klubi juurde, samuti Sander Puri," rääkis Eesti koondise peatreener Martin Reim pärast kohtumist Lätiga.

Samuti ei jookse Maroko vastu platsile Henrik Ojamaa, kellele tehakse jalga süst, millest taastumine võtab tükk aega.

Eriti kriitiliseks läheb Eesti jaoks olukord just kaitseliinis - lisaks niigi eemale jäävale Ragnar Klavanile on puudu ka tavapärased keskkaitsevalikud Jääger, Baranov ja Tamm. Seetõttu võib mürki võtta, et algkoosseisus alustavad Karol Mets ja Madis Vihmann, kolme keskkaitsjaga mängides võib algrivistusse lisanduda veel näiteks Marek Kaljumäe, aga miks mitte ka Igor Morozov - igatahes tuleb Reimil võrreldes Balti turniiri mänginud koondisega abiväge juurde tuua.

Hea uudisena saab Eesti Maroko vastu taas kasutada aga Henri Anieri ja Artjom Dmitrijevi, kes Läti vastu klubikohustuste tõttu pallida ei saanud.