Voskoboinikov: väga valus viik, riietusruumis oli täielik vaikus

Tallinna FCI ründaja Vladimir Voskoboinikov tunnistas pärast 2:2 viiki Nõmme Kaljuga, et ei mäletagi, millal tal pärast viigimängu nii kibe tunne sisse jäi.

FCI juhtis koduväljakul veel 66. minuti värava järel 2:0 ning tundus vankumatult võidu poole sammuvat, kuid 71. minutil vähendas Karl Mööl Kalju kaotusseisu minimaalseks ning 90. minutil realiseeris Artjom Dmitrijev Tarmo Neemelo välja võideldud penalti. Seejuures mängis Kalju alates 75. minutist ühemehelises vähemuses.

"Ei mäletagi, millal viimati nii valus oli. Kaotasime täna kaks punkti. Olime 2:0 ees, lasime 2:1, Kalju jäi kümnekesi, penalti... Paar minutit oli riietusruumis täielik vaikus. Pole midagi teha, see on jalgpall. Kolm päeva tagasi hoidsime karikat kätes, täna selline valus viik," oli Voskoboinikov löödud.

"Proovisime pärast 2:0 väravat eduseisu hoida, aga ei suutnud seda lõpuni teha. Kõik teavad, et Kalju mängib üsna primitiivselt ja peksab pikki palle ette, otsides läbi Tarmo Neemelo või mõne teise ründaja teist palli. See on nende trump, mis tõi täna ka tulemuse. Mööli värav ja penalti rikkusid meie hea emotsiooni ära, mis meil pärast karikamängu sisse jäi."

Ometi tõdes Voskoboinikov, et tänasest mängust on nii mõndagi positiivset kaasa võtta. "Mängupildiga võib rahule jääda. Kui võrrelda meie mängu hooaja algusega, siis progress on olemas. Kui jätkame samas tempos, võime suurde mängu sekkuda. Kuigi Levadia ja Flora on pikalt ees. Ei tea, kas õnnestub neid enam kinni püüda. Valmistume siiski igaks mänguks ja proovime võtta maksimumi. Tuleb, see, mis tuleb," sõnas Voskoboinikov.

14 mängu järel jääb Premium liigas neljandat kohta hoidev FCI liidrist FC Florast maha 17 punktiga.