"Võin oletada, et teda tabas depressioon..." Narva Transi peatreener on teadmata kadunud ning klubi kõnedele ei vasta

Trans on Premium liigas järjepanu kaotanud Nõmme Kaljule, Tartu Tammekale, Paide Linnameeskonnale ja FCI Levadiale, kusjuures möödunud nädalavahetusel saadi võõrsil Levadialt lausa 1:6 sahmakas.

Seepeale kirjutas Vene Delfi esmaspäeval, et Kuzjajev esitab lahkumisavalduse. Kui venekeelne ERR temalt eile telefonitsi kommentaari palus, vastas treener põgusalt, et see on tõsi. Pärast seda kõne katkes ja enamateks kommentaarideks meest kätte ei saadud. Vähe sellest - peatreeneriga ei saa ühendust ka klubi juhtkond, kellele tuli juhendaja selline väljaütlemine üllatusena.

"Adjam Kuzjajev pidi esmaspäeval tagasi Narvas olema, et läbi viia õhtune treening, aga ta ei ilmunud kohale ja me ei ole teda kätte saanud ei tema Eesti ega Vene numbri pealt," tunnistas klubi president Nikolai Burdakov Raadio 4-le. "Võin oletada, et pärast seeriat ebaõnnestunud mänge tabas teda depressioon."

Järgmine liigamäng leiab Narval aset juba reedel, kui meeskond läheb vastamisi Viljandi Tulevikuga. Selleks matšiks on asendusplaan juba valmis mõeldud: Kuzjajevi asemel hakkab tiimi juhendama suisa treenerite trio, mis koosneb kahest klubi legendist ja praegusest noortetreenerist Oleg Kurotškini ja Maksim Gruznovi näol, lisaks ka üks tegevmängija Bi Sehi Elysee Irie näol. Elevandiluuranniklasest Irie on Transis mänginud juba aastaid ning on Narvas saanud igati "omaks jopeks", lisaks on tal olemas ka treenerilitsents.