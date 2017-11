Võimalik oli ka korraga kolme tippklubi ehk Levadia, Infoneti ja Nõmme Kalju ühinemine

FC Levadia ja FCI (Infoneti) jalgpalliklubide ühinemise tagamaade avaldamiseks korraldatud pressikonverentsil tunnistas FCI president Andrei Leškin, et läbirääkimisi peeti ka Nõmme Kaljuga. Leškin ei avaldanud, miks Kaljuga kokkuleppeni ei jõudnud, kuid soovitas olukorda uurida nõmmekate presidendi Kuno Tehva käest.

Itaalias jalgpalliasju ajav Tehva tunnistas Delfile ja Eesti Päevalehele, et laual oli ka variant, et korraga ühineksid kolm tippklubi ehk Levadia, FCI ning ka Kalju.

“Rääkisime sellest idee tasandil. Sellisel juhul jäi kõlama ikka idee, et see oleks superklubi,“ rääkis Tehva ühistest arutlustest Leškini ning Levadia presidendi Viktor Levadaga. “Meil on kolmekesi palju ühiseid murekohti. Seetõttu oleme ikka asju arutanud. Mingi aeg oligi laual variant, et kõik kolmekesi ühineda.“

Lõpuks Kalju ühenemisplaanidest loobus ning asja tegid ära Levadia ja FCI.

“Kui eesmärk oleks lühiajaline, siis oleks võinud ja ka selles projektis osaleda. Pikas perspektiivis oleks kolmekesi ühinemine olnud halb,“ sõnas Tehva. “Eesti jalgpalli jaoks on oluline, et oleks erinevaid klubisid ning filosoofiaid. Kuna Nõmme Kaljul on selgelt oma tee ja oleme sellel teel ka edasi liikumas, siis tahtsime jätkata ikka oma klubiga. Kindlasti on selline asjade käik ka Eesti liiga huvides.“

Tehva tunnistas, et tulevikku silmas pidades seisab Kalju kindlatel alustel ning majandusliku poolega saadakse hakkama.